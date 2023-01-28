عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ببلاش.. فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن ضم ثلاثي الأهلي

فرج عامر والخطيب
فرج عامر والخطيب

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، مفاجأة بشأن التعاقد مع ثلاثي النادي الأهلي حسام حسن وزياد طارق ومحمد مغربي، على سبيل الإعارة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر:” حسام حسن 6 أشهر بدون مقابل انتقال، زياد طارق سنة ونصف بدون مقابل انتقال، محمد مغربي أول 6 أشهر بدون مقابل انتقال، والسنة التالية مقابل مليون جنية، أحمد الصباحي انتقال حر من الاتحاد".

لاعب مفاجأة.. فرج عامر يضم صفقة جديدة لنادي سموحة

فرج عامر: تألق خالد عبد الفتاح مع الأهلي أسعدني..وأعدت سموحة للمسار الصحيح

واختتم: " ندعم الفريق بنجوم وبأقل ميزانية ممكنة، محاولة تحقيق المستحيل لعودة سموحة لمكانه الطبيعي".

فرج عامر

 

أحمد سامي مديرا فنيا لسموحة

وكان نادي سموحة أعلن مؤخرا تعيين أحمد سامي مديرا فنيا للفريق، خلفا لـ طارق العشري.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة. 

فرج عامر الأهلى سموحة حسام حسن زياد طارق محمد مغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

زيادة الدعم للمواطنين.. بشرى سارة بأرقام الموازنة الجديدة

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

ترشيحاتنا

الحق احجز سامسونج Galaxy s23 واحصل على خصم 3000 جنيه

شرط جديد للمشاركة بـ مبادرة إحلال السيارات .. تعرف عليه

معركة شرسة للسيطرة على فوهليدار.. ولقاء روسي أمريكي هام هذا الأسبوع

الداخلية تكشفت حقيقة حدوث إنفجار بخط غاز طبيعى بالشرقية

وزارة البيئة تنظم وتشارك في فعالية بيئية بمتحف القوات الجوية حول "دور الشباب في حماية البيئة .. الطريق ما بعد COP 27 لطلاب كلية الزراعة جامعة الازهر الشريف

حطيت منوم فى المشروب.. المتهم بقتل صديقه يعترف بتفاصيل الجريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

... اليوم العالمي لـ الجذام ..أسباب وأعراض صادمة للمرض

طريقة عمل ساندوتش الشاورما بالجبنة| أحلى من المطاعم

علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش

جمال شعبان يكشف عن 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

فيديو

تحذير عاجل.. الأرصاد تكشف عن حالة طقس اليوم |فيديو

جرام الذهب يسجل أقل من 1500 جنيه واستقرار سعر صرف الدولار.. فيديو

يسبب «فشل كلوي».. نسكافيه مغشوش بالأسواق يثير ضجة على مواقع التواصل|فيديو جراف

الحشيش أبرزها.. تحديات تواجه أسامة نبيه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ