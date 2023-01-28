ببلاش.. فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن ضم ثلاثي الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، مفاجأة بشأن التعاقد مع ثلاثي النادي الأهلي حسام حسن وزياد طارق ومحمد مغربي، على سبيل الإعارة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر:” حسام حسن 6 أشهر بدون مقابل انتقال، زياد طارق سنة ونصف بدون مقابل انتقال، محمد مغربي أول 6 أشهر بدون مقابل انتقال، والسنة التالية مقابل مليون جنية، أحمد الصباحي انتقال حر من الاتحاد".

واختتم: " ندعم الفريق بنجوم وبأقل ميزانية ممكنة، محاولة تحقيق المستحيل لعودة سموحة لمكانه الطبيعي".

فرج عامر

أحمد سامي مديرا فنيا لسموحة

وكان نادي سموحة أعلن مؤخرا تعيين أحمد سامي مديرا فنيا للفريق، خلفا لـ طارق العشري.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة.