وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتابعان الموقف التنفيذي لإنشاء محطة تحلية مياه البحر 4 بالرميلة

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال انشاء محطة تحلية مياه البحر ٤ بمنطقة الرميلة شرق مدينة مرسى مطروح والمخطط انشائها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ,بطاقة ٦٥ ألف م٣/ يوم كمرحلة أولي قابلة للزيادة مستقبلا إلى ١٣٠ الف م٣/يوم ، و تم تزويد المحطة ب ٢ خط مياه بحرى ومزود ب ٢٤ فلتر للمرحلة الاولى كما تم عمل ١١٢٠ خازوق حجري بعمق ٢٠ متر ، و تم توريد افزان للتثبيت سابقة التجهيز وتثبيت الخطوط بقاع البحر.

شارك في الجولة التفقدية الدكتورة دينا الدسوقى نائب محافظ مطروح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والجهات المنفذة للمشروع وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح الي الموقف التنفيذي حتي شهر يناير الجاري فيما يخص الأعمال الانشائية .

ويأتي إنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر بمطروح في إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف المهم وإقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية على أرض مطروح خاصة التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر كرافد ونيل مصر الجديد وبما يعمل على استيعاب الزيادة السكانية مستقبلا ويوفر المياه لأهالي مطروح وتوسعات المشروعات القومية بها.

جدير بالذكر ان محافظة مطروح شهدت منذ عام ٢٠١٥ انشاء محطات الرميلة (1) على مساحة 45 ألف متر، على شاطئ البحر، بمنطقة الرميلة، شرقى مدينة مرسى مطروح، وذلك بطاقة إنتاجية 24 ألف متر مكعب.

وإفتتحت محطة الرميلة 2 خلال عام 2016، وبدأ إنتاجها بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ليصل إنتاج المحطتين ، إلى جانب إنتاج محطة تحلية باجوش التابعة للقوات المسلحة بطاقة 24 ألف متر يومياً ، كما تم انشاء محطة الرميلة (3 ) نفذت المحطات إدارة المياه بالقوات المسلحة، بأحدث تكنولوجيا عالمية في مجال تحلية مياه البحر ببطاقة 12ألف م3/ يوم، لخدمة 200 ألف نسمة بمدينة مرسى مطروح وتكلف إنشاء محطة الرميلة 3 مبلغ 120 مليون جنيه، وتتولى شركة مياه مطروح إدارة وتشغيل محطات التحلية، وعملية نقل المياه إلى الخزانات الإستراتيجية بمنطقة الكيلو 9 أو عبر الخطوط لمنازل المواطنين.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح خلال الجولة محطات مياه الرميلة ١ و ٢ و ٣ لمتابعة عمليات التشغيل والصيانة الدورية التي تجري لها بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من ابناء المحافظة في مياه الشرب .

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