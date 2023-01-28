خبير في الشئون الآسيوية يوضح أهداف زيارة السيسي إلى أرمينيا

قال طارق السنوطي، الخبير في الشئون الأسيوية، إن تواجد مصر في آسيا قوي ومهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحظى بتقدير كبير إقليميا ودوليا.

وكان الرئيس عبد السيسي وصل إلى بريفان عاصمة أرمينيا، في زيارة ثنائية هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، منذ استقلال أرمينيا.

وأضاف السنوطي، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن أرمينيا من الدول المهمة بالنسبة لآسيا وأوروبا، وبالنسبة للمنطقة أيضا، لافتا إلى أن علاقات مصر بأرمينيا علاقات عظيمة منذ سنوات طويلة، إذ استقبلت مصر الأرمن منذ سنوات وعاشوا في المجتمع المصري.

وتابع أن نتائج هذه الزيارة ستكون إيجابية جدا، وستمنح العلاقة بين البلدين دفعة قوية للغاية، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الحالي يعتبر قليلا.

وأردف أن هناك كثيرا من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، التي تستهدف هذه الزيارة تفعليها، لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.