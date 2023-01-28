غلبت العالمية .. لوحات فنية بأيادي سيدات الريف المصري

بأيادي اعتادت الشقى لا تشبه أيادي الفنانين المترفين الناعمة، بل نساء أشداء يعرفن قيمة العمل الجاد والاجتهاد، فمن البيئة الريفية في قرية صغيرة بـ الجيزة خرجت نقوشهن على السجاد لتسحر أعين الناس بجمالها وإتقانها الذي تخطى اللوحات العالمية.

انتشرت مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدات مصرية أبدعن في خلق لوحات جمالية على السجاد اليدوي بقرية الحرانية في مركز رمسيس ويصا بـ الجيزة.

السياح يتهافتون على منتجات سيدات الحرانية

جذبت إبداعاتهن على المفروشات والسجاد السياح من جميع أنحاء العالم، لاقتناء تلك التحف الفنية التي نسجتها نساء ريفية بسيطة بأعين لا تعرف سوى الجمال والدقة.

ورغم أن السجادة الواحدة تأخذ مدة طويلة في نسجها ونقشها بهذا الشكل الرائع، إلا أن ذلك لم يشكل عقبة أمام شغف تلك النساء بما يصنعن.

أثارت الصور دهشة وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي كتب ناشرها: "انت ممكن تفتكر اللي في الصور دي لوحات لرسامين عالميين، بس نحب نقولك بقى إن كل ده سجاد يدوي من إنتاج سيدات قرية الحرانية في مركز رمسيس ويصا في الجيزة".

وأضاف: "خلينا نقولك بقى إن عدد السياح الأجانب اللي عارفين المكان واللي ممكن تقابلهم هناك أكتر من المصريين اللى يعرفوا المكان ده".

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