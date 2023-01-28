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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. كواليس تصوير مسلسل العمدة

مسلسل العمدة
مسلسل العمدة

نشر المخرج محمد سامي، صورة من كواليس مسلسل “العمدة” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ٢٠٢٣.

وعلق على الصورة من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك” وقال: “ثريه و دلال و نرجس و صباح ، مسلسل العمده للنجم محمد رمضان ٢٠٢٣ إن شاء الله”.

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يذكر أن الفنان إحسان الترك، كشف عن تفاصيل إستجابة الفنان محمد رمضان لاستغاثته، مؤكدا أن رمضان لبى نداءه وسيشارك معه في عمله القادم مسلسل «جعفر العمدة» كنوع من المجاملة وهو دور بسيط، لأن الاستغاثة كانت بعد بدء العمل في المسلسل بـ 6 أشهر.

وقال «إحسان الترك» خلال تصريحاته على قناة «الحدث اليوم» إنه تعاقد مع المنتج وليس محمد رمضان، موضحا أنه شارك الفنان محمد رمضان في 6 مسلسلات، معقبا: «محمد رمضان ده ابني وحبيبي».

وأكمل «إحسان الترك»: «اللي على النقابة والدكتور أشرف زكي كتير وكفاية، وانا دخلت الفن كبير، ومعايا تصريح سنوي، ونقيب الممثلين قدم لي كل الدعم الذي يقدر عليه عقب استغاثتي».

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

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