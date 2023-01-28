بعد تألقه بالدوري السعودي| حقيقة عودة نجم الزمالك للقلعة البيضاء من جديد

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين، مصير يوسف أوباما نجم الزمالك بعد تألقه في أول مباراة مع فريقه السعودي الحزم بعد إنتقاله علي سبيل الإعارة من نادي الزمالك.

و عن حقيقة عودة اللاعب للزمالك، أوضح فتوح خلال تصريحات بقناة "إم بي سي مصر"،:" الحزم من حقه أن يفعل بند شراء اللاعب لو أستمر في تألقه خلال الموسم الحالي ووقتها قد لا يعود أوباما للقلعة البيضاء بعد فترة الأعارة".

وأضاف حازم فتوح،:" فريق الحزم السعودي فريق قوي جدا ويضم لاعبين كبار علي مستوي عالم، لافتا إلي أن سر تألق أوباما يرجع لكونه يلعب بدون ضغوط.

وأشار إلي أن مدرب الزمالك السابق فيريرا، لم يكن يقتنع بأدوار أوباما كلاعب رقم عشرة في الملعب وطلب من اللاعب البحث عن عرض خارجي لأنه لن يناسب الخطة التي يلعب بها الفريق.