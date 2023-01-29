مواعيد العمل في البنوك بعد انتهاء الإجازة .. تفاصيل

يبدأ عمل البنوك صباح اليوم الأحد الموافق 29-1-2023؛ في تمام الثامنة صباحا بعد انتهاء إجازة ذكري ثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة المصرية والتي تم منحها منذ أسبوع مضي من البنك المركزي المصري.



https://www.elbalad.news/5621727

مواعيد العمل في البنوك

ويستهل الجهاز المصرفي عمله سواء الأفراد أو الشركات في تمام الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا داخل الفروع البنكية .

كما يبدأ العمل في البنوك المصرية من الثامنة صباحا حتي الرابعة مساءا بالنسبة لفروع البنوك والإدارات العليا داخل 38 بنكا عاملا في السوق المصرية.

وخلال الأسبوع الماضي منح البنك المركزي المصري منح البنوك إجازة من الخميس الماضي بمناسبة الذكري الثانية عشر لثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة، حتي نهاية اليوم السبت.

وعطل البنك المركزي خلال الأيام القلائل العمل داخل الجهاز المصرفي، بمناسبة الذكري الثانية عشر لثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة، علي أن يتم العودة للعمل صباح اليوم الأحد وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز المصرفي علي مستوي 38 بنكا وفروعها التابعة المنتشرة علي مستوي الجمهوري.



بحسب قرار البنك المركزي المصري والذي تضمن منح الجهاز المصرفي المصري سواء البنوك الحكومية أو الخاصة بصورتيها العربية والأجنبية؛ والتي تضمنت 3 أيام إجازة منذ الخميس وحتي الأحد، بما في ذلك يومي السبت والجمعة من كل أسبوع كعطلة دورية.

ويستمر عمل البنوك الرقمية و ماكينات الصراف الآلي ATM علي مدار الـ 24 ساعة بدون توقف وخلال العطلات الرسمية بالإضافة لاستمرار عمل خدمات الكول سنتر الخاصة بالبنوك وفروعها دون توقف لمساعدة العملاء.



واعلن البنك المركزي المصري عن انتهاءالبنوك من توفيق أوضاعها بشأن تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، في إطار تحقيق أهداف الشمول المالي لخدمة كافة شرائح المجتمع، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

و فقد حققت البنوك طفرة غير مسبوقة في التيسير على ذوي الهمم لتمكينهم من الحصول على المنتجات والخدمات المالية في إطار الالتزام بتعليمات البنك المركزي، التي شملت تهيئة البنية التحتية، وتوفير الحلول التكنولوجية والرقمية، وإعداد الكوادر البشرية، وتعديل السياسات والإجراءات الداخلية لخدمة هذه الفئة.

وحفاظًا على سرية التعاملات المالية لذوي الهمم، فقد نجحت البنوك في ترجمة نماذج فتح الحسابات وكافة العقود وطلبات المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة بلغة برايل، للتسهيل على ذوي الإعاقة البصرية سواء في قراءتها أو التعرف عليها بأنفسهم.

كما قامت البنوك بتجهيز نسبة تتعدى 10% من فروعها القائمة وإجراء تعديلات إنشائية فعالة عليها وتوفير ممرات وإشارات وتجهيزات خاصة لضمان التيسير على العملاء من ذوي الهمم عند تعاملهم مع البنوك، كما تم مراعاة تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني بما يلائم احتياجات ذوي الهمم (توفير منحدرات، تصميم الطرقات والممرات، وجود علامات استرشادية، أماكن مخصصة لانتظار السيارات،...) عند إنشاء الفروع الجديدة، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.

معاملات خاصة

وتأكيدًا على أهمية التواصل الفعال مع العملاء من ذوي الهمم، فقد حرصت البنوك على إعداد وتدريب كوادر مصرفية متخصصة تشمل أكثر من 5 آلاف من موظفي الفروع على لغة الإشارة، وقراءة الشروط والأحكام بالعقود الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية للعميل الكفيف لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية لهم وتعريفهم بها، فضلًا عن توفير خدمة الشباك الواحد لسرعة إنهاء حصولهم على الخدمات المصرفية، كما تم توفير شاشات ناطقة مترجمة بلغة الإشارة لعرض شروط وأحكام المنتجات المصرفية داخل الفروع وعلى الموقع الإلكتروني لكل بنك وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنوك.

وتمثل هذه التيسيرات نجاحًا غير مسبوق في إتاحة الخدمات المصرفية لذوي الهمم بالسوق المصري، وذلك في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتعزيز الشمول المالي وخدمة كافة فئات المجتمع بعدالة وشفافية.



ماكينات لذوي الهمم

وقد وفرت البنوك أكثر من 4 آلاف ماكينة صراف آلي مجهزة بإضاءة ملائمة وأرقام بارزة وفقًا لطريقة برايل للتيسير على المكفوفين وضعاف البصر، وأطلقت برامج خاصة لتحفيز وتشجيع ذوي الهمم على الاستفادة من المنتجات المصرفية المختلفة مثل القروض وبطاقات الخصم مثل بطاقة "ميزة" وبطاقات الائتمان وبطرق تناسبهم.

كما قامت العديد من البنوك بإتاحة متابعة الحسابات عن طريق الاتصال الهاتفي بعد كل معاملة، وتوفير كشوف الحسابات بما يتسق مع متطلبات ذوي الهمم ومنها على سبيل المثال الطباعة بلغة برايل أو على شكل Audio CD، وتحديث الإجراءات والنظم لقبول الأختام والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية، وتوفير إمكانية قيام موظفو البنوك بزيارات منزلية لذوي الهمم لإنجاز خدماتهم المصرفية.