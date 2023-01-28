تفاصيل حظر السجائر الإلكترونية بالأماكن العامة .. وغرامات 20 ألف جنيه

التدخين .. أحد أبرز العادات السلبية الضارة لصحة الأفراد،لكونها تتسبب في حدوث العديد من الأمراض والتي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلي الوفاة لا سيما حال التدخين بشراهة، كما أن الشخص المدخن لا يضر نفسه فقط بل يصل الضرر للمحيطين به، و لهذا توجد تحذيرات مستمرة من وزارة الصحة بمخاطر هذه العادة ومد المواطن بإرشادات التوقف عنها بشكل جيد.

عقوبة التدخين في المصالح الحكومية

وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين وتقليل الأمراض، وضع الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته، عقوبة التدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومية.

وحظر القانون التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام.

ونصت المادة 87 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرون ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

حظر السجائر الإلكترونية بالأماكن العامة

ومنذ أيام قليلة عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة بحضور النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة لمناقشة ،الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن: "معاملة تدخين السجائر الالكترونية والفيب معاملة المثل بالسجائر المعتادة وتطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين عليها داخل الأماكن العامة بصفة عامة وبين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة.

استعرض النائب محمد عمارة الاقتراح برغبة المقدم بشأن معاملة تدخين السجائر الإلكترونية والفيب معاملة المثل مع تدخين السجائر المعتادة وتطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين عليها داخل الأماكن العامة بصفة عامة وبين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة.



وطالب النائب محمد عمارة نبحث كيفية تطبيق قواعد المنع الحالية واقتراح معاملة منتجات تسخين سائل النيكوتين والسجائر الإلكترونية المعاملة الجمركية والضريبية أسوة بالسجائر العادية.



ومن جانبهم أشار أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، إلى أضرار التدخين وتأثيره على الصحة العامة للمواطنين والذي ينعكس بالتالي على زيادة أعباء الفاتورة الصحية بالنسبة للدولة في علاج الأمراض المتعلقة بأضرار التدخين.



كما أشار أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ إلى أهمية دور التوعية الإعلامية في مكافحة هذه الآفة التي ترتقي في رتبتها إلى حد الجريمة.