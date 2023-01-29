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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أبرزها إن شاء الله.. دار الإفتاء تكشف عن مفاهيم خاطئة في التعامل مع الأطفال

الأطفال
الأطفال

نشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، مفاهيم ينبغي على الآباء والأمهات عدم استعمالها في تعاملهم مع الأطفال.

وقالت دار الإفتاء، في منشور ، صادر عن وحدة حوار التابعة للدار: من ضمن الألفاظ اللي اتعودنا عليها للأسف لما الطفل يطلب من الأب أو الأم طلب وهما مضايقين أو رافضين فيردّوا: إن شاء الله/ ربنا يسهل.

وذكرت دار الإفتاء، أن الله تعالى جعل الاستعانة به شيئا أساسيا في النية وهذا أمر طيب، لكن استخدام ألفاظ الاستعانة ومن ثم عدم التنفيذ لمجرد محاولة الهروب من إلحاح الطفل، هذا من شأنه أن يوصل للطفل معنيين:
١- عدم وصول معنى الاستعانة بالله إلى الطفل وعدم تأصيل معنى المشيئة اليقيني (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) وهو أن تقديم المشيئة يكون في ما نريده ومع الأخذ بالأسباب وليس تحصيل حاصل حاشاه.
٢- ارتباط ذهني عند الطفل مع هذا اللفظ بالرفض أو التسويف أو الوعد الكاذب.
 

وأرشدت وحدة حوار التابعة لدار الإفتاء، المتابعين إلى الطريقة الصحيحة في التعامل مع الأطفال، وهي أنه لابد من جعل مساحة آمنة للحوار مع الطفل إذا تعلق الأمر بطلب يراه وليّ الأمر غير مناسب أو من الممكن تأجيله.

وضربت الوحدة مثال: بابا من فضلك عايز أشترك في رحلة المدرسة القادمة، فإذا كان الأب يرى أنه غير مناسب المشاركة لأي أسباب منطقية، فلابد من الحديث مع الابن أو البنت بصراحة وبأسلوب منطقي من غير ما نقول : إن شاء الله مع تفريغ معناها.. والنية هي عدم التنفيذ.
 

وتابعت وحدة حوار: لكن ممكن نقول: الرحلة مهمة طبعا وأنا عارف أن لك رغبة.. لكن الفترة دي نركز أكتر على المذاكرة وفي إجازة نصف العام أوعدك ((إن شاء الله)) نشوف موضوع الرحلات. 

وأكدت أن القول لابد أن يتوافق مع الفعل حتى لا تصبح المشيئة في ذهن الطفل مشوشة، مستشهدة بالآية الكريمة في سورة الكهف بتقول: (( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غدًا إلا أَن يَشَاء اللَّهُ)) إذن تقديم المشيئة مرتبط بعقد النية على الفعل.
 

دار الإفتاء مفاهيم الآباء الامهات الاطفال وحدة حوار الاستعانة إلحاح الطفل

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