غلق 4 محال تجارية والتحفظ على 80 حالة إشغال في الإسكندرية

كلف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزة أول الإدارات المعنية بالحي بتكثيف الحملات الرقابية علي غلق المحال التجارية في الموعد المحدد وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام.

وبهذا الصدد تم الدفع بحملة مسائية استهدفت إزاله الإشغالات من شارع القاهرة والسباعي والبكباشي العيسوي وشارع 18 ميامي وميدان 27 سيدي بشر الترام وإزالة ملاهي بمدينة فيصل.



أسفرت الحملة عن التحفظ على «80» حالة إشغال متنوعة وغلق «4» محال تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق

وتتواصل الجهود المبذولة لفرض الانضباط بنطاق الحي.

يأتي هذا في ضوء إهتمام اللواء محمد الشريف بنبض الشارع السكندري والاستجابة للشكاوي والبلاغات المتعلقة بالإشغالات.