عيار 21 يسجل 1760 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد 29 يناير 2023|فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 29 يناير 2023.

أسعار الذهب اليوم



أسعار الذهب عيار 18 سجل 1500 جنيها

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1760 جنيها

أسعار الذهب عيار 24 سجل 2011 جنيها

سعر الجنيه الذهب سجل 14080 جنيها

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

المشغولات الذهبية

حذرت شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين من شراء السبائك غير مدموغة، عقب رصدها لبيع سبائك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية إن هناك شروطا يجب أن تتوافر في السبائك التي يتم بيعها للمستهلك أهمها أن تكون مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين لضمان عيار ووزن السبيكة، بالإضافة لختم المصنع المنتج للسبيكة كما يتم تغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها وضرورة استلام العميل لفاتورة بالسبيكة المشتراة.