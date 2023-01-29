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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. أحدث ظهور لـ مصطفى شعبان على انستجرام

صدى البلد

شارك الفنان مصطفى شعبان، صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألق بلوك كاجوال، لاقى أعجاب وتفاعل الجمهور، وكتب: صباح الخير اكتبولي اللي في بالكوا.

مصطفي شعبان وبابا المجال :


مصطفى شعبان اختار مسلسله "بابا المجال" بعد عناية شديدة خاصة أنه حقق نجاحا كبيرا من خلال مسلسله الأخير "دايما عامر" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى.

 

وينافس مصطفى شعبان  بمسلسل "بابا المجال" فى رمضان القادم من خلال شخصية جديدة ومختلفة عن الأعمال السابقة شخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى أصبح على القمة، وأحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن حيث يدخل فى صراع مع باسم سمرة الذى ينافسه بقوة فى مجال قطع غيار السيارات.

 

ويشارك مصطفى شعبان  فى بطولة المسلسل كل من ياسمين رئيس، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولي، محمد نجاتي، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وإخراج أحمد خالد موسى.

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اليوم.. مصطفي شعبان في دار القضاء من أجل بابا المجال

مصطفى شعبان الفنان مصطفى شعبان موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مسلسل بابا المجال

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