محلل سياسي: الأرمن لهم إسهامات كثيرة في الثقافة والفن المصريين.. فيديو

علق المحلل السياسي بشير عبد الفتاح، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا، مؤكدا أنها أول زيارة لرئيس مصري إلى أرمينيا وأذربيجان، وهي خطوة إيجابية للغاية لأن الدولتين حديثتان لأنهما كانتا تابعتين للاتحاد السوفيتي في السابق واستقلتا.

وقال بشير عبد الفتاح، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يذهب بشكل رسمي إلى هذه البلاد.

وأوضح المحلل السياسي أن الأرمن ساهموا في الثقافة المصرية بشكل كبير، وهناك علاقة قوية بين الدولتين، موضحا أنه يوجد جالية أرمنية منذ سنوات، ويوجد فنانون ذوو أصول أرمنية في العديد من الفنون، ولهم إسهامات في الفن المصري.

وأضاف المحلل السياسي بشير عبد الفتاح، أن مصر لديها موقف إيجابي بشأن القضية الأرمنية، وزيارة الرئيس السيسي فارقة في العلاقات المصرية الأرمنية.