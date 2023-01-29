مفاجأة بشأن الدولار والذهب.. الأرصاد توجه مناشدة عاجلة للمواطنين.. وهذه أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق| أخبار تهمك

نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم الأحد 29 يناير 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي تهم الكثير من المواطنين ويأتي على رأسها أسعار الذهب، و حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، بجانب ما سجلته أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.





عيار 21 يسجل 1760 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد 29 يناير 2023



قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 29 يناير 2023.



أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم



أسعار الذهب عيار 18 سجل 1500 جنيها

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1760 جنيها

أسعار الذهب عيار 24 سجل 2011 جنيها

سعر الجنيه الذهب سجل 14080 جنيها





الدولار بـ29.85.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم



أسعار الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 29.85 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

الدولار اليوم

سعر اليورو

سعر اليورو 32.44 جنيه للشراء و32.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترلينى 36.74 جنيه للشراء و 36.85 جنيه للبيع.





فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.





حالة الطقس



وقالت منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “ الولى المصرية”، إن اليوم هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى الارتفاع يتراوح بين الـ 3 والـ 4 درجات مئوية على أغلب مناطق الجمهورية.





استقرار الأحوال الجوية والشبورة المائية



وتابعت “غانم”، أن هناك زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس مما يعمل على زيادة الإحساس بالدفء خلال فترة النهار، موضحة أن الأجواء دافئة تمامًا على أغلب المناطق الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تسود أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار.





بينما يسود طقس من بارد لـ شديد البرودة مع دخول ساعات الليل على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما تصاحبه ظاهرة الشبورة المائية.



العظمى بالقاهرة 23.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم





درجات الحرارة المتوقعة اليو

العظمى الصغرى



القاهرة 23 12

الإسكندرية 21 11

مطروح 20 12

شرم الشيخ 26 17

سوهاج 29 12

قنا 29 12

أسوان 30 15

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

العظمى الصغرى

الرياض 17 7

أبوظبي 21 16

أنقرة 10 1

لندن 7 3

واشنطن 9 3

باريس 5 2

بكين 4 -8

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 29 يناير 2023



كما استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 29 يناير 2023.

وتشهد الأسعار اليوم انخفاضا ببعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك إنخفاض طفيف فى البعض الآخر.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو

البطاطس 4٠5 جنيه للكيلو

البصل 7 جنيهات للكيلو

الكوسة 8 جنيهات

فلفل رومي 9 جنيهات

البازنجان 6 جنيهات

الملوخية 9 جنيهات

الخيار 6.5 جنيهات



أسعار الفاكهة:

البرتقال. 7 جنيهات

الجوافة 9 جنيهات

الفراولة 11 جنيها

الرمان 14 جنيها

