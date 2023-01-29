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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2.4 طن سكر منتهى الصلاحية وغير مطابق للمواصفات بأسوان

حملات صحية بأسوان
حملات صحية بأسوان

قام قطاع الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان بالتنسيق مع الجهات الأخرى بتنفيذ حملات مكبرة بمدينة كوم أمبو على مدار شهر يناير الحالى شملت الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة حركة البيع والشراء ، والتأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت فى سعر السلع المعروضة بين محل وآخر .

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان إن الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام 1900 كيلو جرام سكر منتهى الصلاحية ، و500 كيلو سكر غير مطابق للمواصفات وجارى العرض على النيابة العامة لإستكمال الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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حملات مكبرة

حملات صحية بأسوان 

وأشار الدكتور أبو المجد إلى الاستمرار فى تكثيف الحملات الرقابية الهادفة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

وتواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"  تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وتم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية النزل التابعة لمركز إدفو ، وقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو حيث إستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية .

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أنشطة متنوعة

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 2892 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وإنطلقت فعاليات القافلة الطبية الدولية المجانية الشاملة لعمليات الشفة الأرنبية والشق الحنجرى والعيوب الخلقية بالرأس والرقبة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبالتعاون مع جامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان وذلك بمستشفى أسوان الجامعى بإشراف من قسم جراحة التجميل والإصلاح بقيادة الدكتور أحمد قناوى .

وقامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بتفقد أعمال القافلة الطبية الجراحية والتى تستمر فى الفترة من 27 يناير وحتى 2 فبراير المقبل بحضور الدكتور عز الصادق المنسق العام لمبادرة " الناس لبعضهم " .

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