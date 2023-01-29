إجراء الكشف الطبي على 1555 مواطناً خلال قافلة في كفر الشيخ| صور

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية منية جناج التابعة لقرية محلة دياى بدسوق.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ومتابعة الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي القرية، وأجرى الكشف الطبي على 1555 مواطناً، وشملت القافلة 12 عيادة في 10 تخصصات، "الرمد، الجلدية، الأطفال، المخ، الأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأسنان"، بالتنسيق بين وزارة الصحة، ومديرية الشؤون الصحية، بالإضافة لمعامل تأمين صحي.

ويأتي ذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني قرى وعزب مركز دسوق وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية وخاصة بالقرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة والعيادات المتنقلة. والكشف والعلاج مجاناً.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي أغا نظم فريق إشراف القوافل الطبية، ورئاسة الدكتور مجدي شنح منسق القوافل الطبية بالمحافظة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية، وحضور نواب رئيس المدينة، المهندسة رشا طيبة، وليد فلفل، ومدير الإدارة الصحية الدكتور محمد فوزي أغا، ورئيس قرية محلة دياى ، وعيد قلاشة وفريق العمل المعاون لهم.

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