ضبط تاجر عملة غسل 34 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بالقاهرة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الآثم عن طريق قيامه بشراء العقارات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية.

وقام المتهم بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما ضُبط بحوزته (11,160 مليون جنيه) حصيلة نشاطه الإجرامى.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه بمبلغ (34 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.