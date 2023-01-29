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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أقول متهم بهتك عرض: هدومها ضيقه وقربت منها ولمست مكان حساس.. تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المتهم بهتك عرض سيدة ثلاثينية فى جنوب الجيزة إلى المحاكمة الجنائية  وحصل صدي البلد على أقوال الضحية والتى جاءت كالأتي:

س: هل انت متزوج؟

ج: لا

س: وهل سبق وان تزوجت؟

ج: لا انا خطبت مرة وفسخت

س: وما الذي حال دون إقدامك علي الزواج؟

ج: أنا ظروفي المادية وحشة وده الي مأخرني عن الزواج.

س/ ما الذي كان يدور بذهنك آنذاك؟

انا لما مشيت وراها شوية هجت الصراحة علشان الهدوم الضيقة اللي كانت لابساها فدخلت وراها الشارع.

س: وما الذي كنت تنتوي فعله تحديداً حال دلوفك لذلك الشارع؟

ج: انا كنت ناوي اعاكسها بكلمتين ولكن مرة واحدة لقيتني بقرب منها وبعمل الي عملته.

س: وما هي طبيعة الملابس التي كانت ترتديها المجني عليها آنذاك؟

ج: كانت لابسه بلوزة قصيرة وبنطلون جينز أزرق.

س: وما هو الفعل المادي الذي ارتكبته تحديداً؟

ج: أنا قربت منها من  ولمست مكان حساس

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم الجيزة - محافظة الجيزة المتهم هتك عرض فتاة  بالقوة بأن باغتها حال سيرها بالطريق العام ووخز بإصبعه موطن عفتها  كما أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح.

وقالت النيابة العامة، إن المتهم أقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكابه للواقعة كما أضاف أنه
يتعاطى مخدر الحشيش المخدرعلى النحو المبين بالتحقيقات.

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