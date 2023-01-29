التمثيل العمالي بالأردن ينجح في تحويل مستحقات 153 مصريا غادروا لأرض الوطن

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية - عمان- في تحويل القائمة الـ111 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 153 عاملا مصريا لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، الذين غادروا عمان نهائيا لأرض الوطن.

تلقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن جميع المعلومات الخاصة بالمستحقين.

وناشد جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي قوائم المستحقين:

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