خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

كشفت تقارير صحفية، عن وجود خطوة أخيرة من جانب نادي بشكتاش التركي، من أجل السماح للاعبه الكونغولي جاكسون موليكا، في الانتقال إلى النادي الأهلي، للمشاركة معه في كأس العالم للأندية.

وقال موقع fotospor التركي، إن “نادي بشكتاش في طريقه للتعاقد مع المهاجم الإيطالي فابيو بوريني، لاعب نادي فاتح كاراجومروك؛ مقابل مليون ونصف يورو، وفي حالة نجاح إبرام الصفقة ستتم الموافقة على انتقال جاكسون موليكا، إلى الأهلي مقابل 4 ملايين يورو”.

الأهلي يعلن جاهزية ثلاثي الفريق لافتتاح كأس العالم للأندية

وانتظم محمد هاني ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان بالمغرب.

وحرص أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، على متابعة حالة هؤلاء اللاعبين؛ للاطمئنان على حالتهم الطبية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة لمدة ٣٠ دقيقة مع بداية المران، بينما حرص الجهاز الفني على إقامة تدريبات استشفائية للاعبين في بداية المران؛ للتخلص من إجهاد السفر.

وشهدت حالة الطقس صباح اليوم الأحد، هطول الأمطار الغزيرة على مدينة تطوان بالمغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.