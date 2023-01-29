عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن وجود خطوة أخيرة من جانب نادي بشكتاش التركي، من أجل السماح للاعبه الكونغولي جاكسون موليكا، في الانتقال إلى النادي الأهلي، للمشاركة معه في كأس العالم للأندية.

وقال موقع fotospor التركي، إن “نادي بشكتاش في طريقه للتعاقد مع المهاجم الإيطالي فابيو بوريني، لاعب نادي فاتح كاراجومروك؛ مقابل مليون ونصف يورو، وفي حالة نجاح إبرام الصفقة ستتم الموافقة على انتقال جاكسون موليكا، إلى الأهلي مقابل 4 ملايين يورو”.

يفضح صفقات كيد النساء.. مرتضى منصور يثير الجدل من جديد |شاهد

الخطيب بيلعب بالنار.. مرتضى منصور يعلق على خطف الأهلي لصفقة القندوسي

الأهلي يعلن جاهزية ثلاثي الفريق لافتتاح كأس العالم للأندية

وانتظم محمد هاني ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان بالمغرب.

وحرص أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، على متابعة حالة هؤلاء اللاعبين؛ للاطمئنان على حالتهم الطبية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة لمدة ٣٠ دقيقة مع بداية المران، بينما حرص الجهاز الفني على إقامة تدريبات استشفائية للاعبين في بداية المران؛ للتخلص من إجهاد السفر.

وشهدت حالة الطقس صباح اليوم الأحد، هطول الأمطار الغزيرة على مدينة تطوان بالمغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.

الأهلى بشكتاش موليكا جاكسون موليكا كأس العالم للاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة فيريرا مدربا وعرض مغري لـ إمام عاشور..مفاجآت داخل الزمالك

ردًا على صفعة «القندوسي».. الزمالك يفاوض لاعبًا مغربيًا في الانتقالات الشتوية

بعد رفض الأندية ضمه| أزمة كبرى تضرب الأهلي عقب ضم القندوسي

300 جنيه.. قرار منتظر بـ زيادة الأجور نهاية أبريل 2023| تفاصيل

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري

66 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

اتخضيت من إيده مكنتش متوقعة.. سيدة ثلاثينية تنهار من المفاجأة| تفاصيل

جريمة بشعة فى حى الجيزة .. طاردها ولامس المحظور فى جسدها

ترشيحاتنا

بعد ظهورها بنطلون برجل واحدة.. صور وضعت سمر يسري في مأزق

السفير الألماني يكرم الفائزين في المسابقة الصحفية "منتدى القاهرة للتغير المناخي"

فضيحة لـ نتنياهو .. مسئولون أمريكيون: إسرائيل ضربت إيران بغارة سرية

سامح عاشور يقدم اقتراحا برغبة لحل أزمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين

تفاصيل إيقاف التعامل مع مرتضى منصور وموقف كيروش وكلاتنبرج .. بيان اتحاد الكرة

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة تهز بريطانيا.. أم تخنق صغارها الـ 3 بعد تعذيبهم

جيلي مضروب..5 صور جديدة عن واقعة نسكافيه بودرة بلاط بالغربية

بعد ضبط عبوات بودرة السيراميك .. اكتشف بدائل بيكنج بودر

اتصابت به 7 مرات.. أعراض مرض سالي عبد السلام | مالوش علاج

فيديو

حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر .. وتفاصيل إنتاج فيلم عن حياته

3 شهور ضغط نفسي.. سالي عبدالسلام تكشف إصابتها بمرض خطير بعد أيام من زواجها|فيديوجراف

متحور جديد لـ كورونا سريع الانتشار | أعرف تفاصيله

غرقت في حمام السباحة .. تفاصيل مؤلمة لحادث فتاة فاقوس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

اﻟﻤﺰﻳﺪ