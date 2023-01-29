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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمسية ابتهالية بمسجد السيدة نفيسة غدًا عقب صلاة العشاء

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

 تقيم وزارة الأوقاف المصرية أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة مساء غدٍ الاثنين عقب صلاة العشاء، والمبتهلون هم:
١- المبتهل/ إبراهيم راشد 
٢ - المبتهل/ بلال مختار 
٣ - المبتهل/ شعبان عبد الجيد
٤ - المبتهل/ محمد السوهاجي
ه- المبتهل/ شريف عبد المنعم 
٦ - المبتهل/ محمد الصعيدي 
٧ - المبتهل/ أحمد أبو خطوة 
٨ - المبتهل/ محمد الجزار
٩ - المبتهل/ محمود عوض الله 
١٠ - المبتهل/ إسلام السرساوي
والأمسية من إعداد  حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فني عبد العزيز عمران.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني

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