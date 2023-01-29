واثق جدا من نفسه.. مواصفات فتى أحلام أروى جودة بعد ارتباطها

أعلنت الفنانة أروى جودة عن ارتباطها ، وتستعد لإعلان الارتباط الرسمي قريبا، وذلك في تصريحات تلفزيونية لها على هامش إحدى المناسبات الفنية مؤخرا.

ارتباط أروى جودة

وكانت أروى جودة قد كشفت من قبل عن مواصفات فتى أحلامها قائلة: "لازم يكون بيفهني وبفهمه ويكون في كيميا بينا، ويبقى خفيف الروح وذوق معايا ومع غيري ويبقا حد واثق جدا من نفسه".

وأضافت : «أنا مش الست اللي مثلا أحب أكون متحكمة، بس محبش حد يتحكم فيا، أحب اللي أحنا نبقى مكملين بعض وبناخد رأي بعض، ويساعدني وساعده».

أروى جودة و أوزجان دينيز

جاء ذلك بعد أيام من احتفال الممثل التركي أوزجان دينيز بزواجه للمرة الثانية على مصممة الأزياء الإيرانية سمر دادكر في حفل عائلي بسيط، بعد سنوات من انفصاله عن الممثلة المصرية أروى جودة.

وكشفت أروى جودة من قبل عن سبب انفصالها عن الممثل التركي معشوق الفتيات أوزجان دينيز، في تصريحات لها، وقالت إنها كانت مخطوبة له، بعدما تعرفت إليه حينما شاركت عام 2004 في مسابقة "أفضل عارضة أزياء في العالم"، التي أقيمت في تركيا، وكان دينيز يصور فيديو كليب في الفندق الذي كانت موجودة فيه، فحصل الإعجاب وتمّت الخطوبة.

ورغم أنّ قصة الحب والخطوبة التي جمعت بين الممثلة المصرية أروى جودة والممثل التركي أوزجان دينيز، وقالت إن اللغة كانت عائقا بينهما، وكان يوجد مترجم معهما طوال الوقت، لينقل لهما ما يقولانه، موضحة أنها فسخت خطبتها لأنه كان يعيش في تركيا وهي في بداية مشوارها تريد أن تثبت نفسها في الفن.