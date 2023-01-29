عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبدالمعز يكشف عن مكانة المرأة عند النبى.. فيديو

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

 قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، هو الأسوة الحسنة لمن يخاف الله، لافتا إلى أن المؤمن قدوته فى كل تصرفاته وحياته هو سيدنا النبى محمد، وو ما جاء فى القرآن الكريم فى قول الله سبحانه وتعالى: لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.


وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "المرأة لها مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي علينا أن نقتدي به فى تعاملنا مع النساء، لو عاوز تكون رفيقه فى الجنة، أحسن معاملة زوجتك واختك  وبنتك لا تفرق بينها وبين أبنائك الذكور، وأمك اطعها واحسن عليها، شوف سيدنا النبى قد أيه أمه غالية عنده، فقال أستاذنت ربى لأزور قبل أمى، شوف قد أيه كان بيتعامل ازاى مع اخته فى الرضاعة فرش لها عباءته، واحنا دلوقتى بناكل حقوقها، من عديمى الإيمان".


وأضاف رمضان عبد المعز، خلال ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة DMC، 
المرأة كان لها مكانة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه كانت غالية على قلبه، وأيضا أخته في الرضاعة.

وأكمل:"النبي في تعاملنا مع المرأة فتح لنا ملفات بها تبقى رفيقه في الجنة، ويسكن في قلب المؤمن أربع نسوة".
 

وتابع: "اللي عنده بنات ويتقي الله فيهن ويحسن تربيتهن كن له سترا من النار ويحجزوا عنه النار ودخولها يوم القيامة، وبذلك الانثى في قلب المؤمن لها مكانة كبيرة قوي وقدوتنا في التعامل مع المرأة الرسول".


 

الشيخ رمضان عبدالمعز رمضان عبد المعز برنامج لعلهم يفقهون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القندوسي.. الخطيب ينهي صفقة الجوكر من أجل عيون جماهير الأهلي.. تفاصيل

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة:عاندت أهلي وتزوجت من خارج ديني وأصبت بطلق ناري

عودة فيريرا مدربا وعرض مغري لـ إمام عاشور..مفاجآت داخل الزمالك

300 جنيه.. قرار منتظر بـ زيادة الأجور نهاية أبريل 2023| تفاصيل

بعد صفقة القندوسي| مدير التعاقدات بالأهلي يثير الجدل برسالة غامضة

بعد رفض الأندية ضمه| أزمة كبرى تضرب الأهلي عقب ضم القندوسي

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| تفاصيل

خطوة أخيرة تقرب موليكا من الانضمام إلى الأهلي في مونديال الأندية

ترشيحاتنا

الزمالك يعود للانتصارات مجدداً بثنائية الجزيري في شباك فيوتشر

عدم ظهوره في المحافل الرسمية..عقوبات جديدة من إتحاد الكرة ضد مرتضي منصور

الموت المفاجئ.. تعرف علي أعراض الإصابة بـ جلطة المخ| الحق نفسك.. فيديو

وزير دفاع أمريكا الأسبق يفجر مفاجأة بشأن مصير بوتين

تفحم 40 جثة داخل حافلة الموت بباكستان.. ما القصة؟

أزمة لا تنتهي .. قوات الإحتلال الإسرائيلي تهدم 14 منزلا بالقدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرح ولا عقيقة..بلوجر شهير تثير الغضب في سبوع طفلها

سفلي بالدمار..يوتيوبر شهيرة:تعرضت للسحر من الخطوبة وخلتني أشوف زوجي قرد

بعد اتهامها بتقليد سمر.. من الأجمل بيرين سات ام ريهام عبد الغفور؟

بعد إثارتها للجدل .. 10 إطلالات لـ ريهام عبدالغفور بعد سن الأربعين

فيديو

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

تفاصيل إيقاف التعامل مع مرتضى منصور وموقف كيروش وكلاتنبرج .. بيان اتحاد الكرة

حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر .. وتفاصيل إنتاج فيلم عن حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ