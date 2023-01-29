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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كان هيشتم..

خيري رمضان: تلقيت اتصالا من مرتضى منصور ولم أرد عليه.. تفاصيل بالفيديو

خيري رمضان
خيري رمضان

كشف الاعلامي خيري رمضان، عن تلقيه اتصال من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقب تصريحاته المنتقدة لوضع الرياضة المصرية ومنظومة الرياضة، قائلا: "وزير الرياضة اتصل بيا وقالي أنا مستعد أستقيل إذا كان ده هيحل المشكلة".

وقال الإعلامي خيري رمضان، خلال كلمة ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، إن الوزير أشرف صبحي أخبره أن المشكلة تكمن في عدم وجود صلاحيات لديه كوزير تسمح له بإقالة أو التحقيق مع رئيس أي نادي، مؤكدا أن كل ما يحدث في الساحة الرياضية من شخص واحد يسيء للكرة المصرية.

ونقل الإعلامي خيري رمضان، نفى وزير الشباب والرياضة استقباله لأحد رؤساء الأندية وقوله له أنت رجل دولة، قائلا: "وزير الشباب والرياضة قال لي لم استقبل أحد في مكتبي أو اقول له أنت رجل دولة".

وأشار الاعلامي خيري رمضان، إلى أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة اتصل عليه هو الآخر وقال له: "أنا اشتمت بأمي وأنا راجل صعيدي، ولو عليا استقيل وأخذ حقي ولكن انا رجل مسئول سياسي الآن".

وكشف خيري رمضان، عن تلقيه اتصال من رئيس الزمالك مرتضى منصور ولكنه لم يرد عليه، متابعا: "اتصل بيا رئيس الزمالك ومردتش عليه لأنه كان هيشتم، وأنا مفيش بيني وبينه حاجة شخصية ويهمني نادي الزمالك وما يحدث حالة اختناق وحاسس بمهانة، واللغة المنتشرة التي تؤثر على الشباب والصغار توحي بأن هناك من يساند هذا الشخص".

وتابع: "أنا مش خايف احنا في دولة قانون وعمري ما صدقت أن في حد أو جهة أو دولة تقف وراء شخص واللي عنده ملفات عني في نيابة ويبلغ عني، وفي النهاية هي كلمة حق خرجت من أجل مصر والأجيال الجديدة".

خيري رمضان وزير الرياضة جمال علام - الأهلي الزمالك اتحاد الكرة

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