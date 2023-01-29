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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني لـ الزمالك يوضح سر استبعاد فتوح وحقيقة رحيل أمام عاشور

صدى البلد

أعرب أسامة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه فريقه على فيوتشر في لقاء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز، موضحا أن الفوز مهم وأمام فريق محترم يمتلك لاعبين مميزين وجهاز فني محترم وكان يحتل المركز الثاني بمسابقة الدوري.
وقال نبيه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" اوجه التحية لعلي ماهر المدير الفني لفيوتشر على الأداء في مباراة اليوم أمام الزمالك".
وأضاف المدير الفني قائلا:" الزمالك كان يمر بمرحلة صعبة جدا، وكان من الضروري أن نعمل على عدة جوانب معنوية، وساعدنا اليوم إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز".
وتابع أسامة نبيه قائلا:"  قدمنا شوط أول جيد ونجحنا في تسجيل هدفين وأهدرنا أكثر من فرصة، وفي الشوط الثاني فيوتشر قدم أداء منظم ولكننا نجحنا في تحقيق المطلوب".
وأضاف المدير الفني قائلا:" المباريات المقبلة كلها صعبة ، والفريق كان في المركز الخامس قبل اللقاء، وسنعمل بجدية وعلينا أن نحقق الفوز في المباريات المقبلة، والفوز سيكون أهم من الأداء".
وقال نبيه :" أشكر اللاعبين عقب الفوز اليوم، كما أتقدم بالشكر للجماهير على دعمهم لنا، وكانت هناك حيرة في التغييرات أثناء اللقاء لأن كل اللاعبين المتواجدين في الملعب قدموا مستوى فني جيد".
وأضاف قائلا:" أحمد فتوح كان بعيدا عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، وبعد قيادتي للفريق عاد مرة أخرى للتدريبات الجماعية، و كان من الصعب مشاركته اليوم بعد غيابه عن التدريبات لفترة طويلة، ولكنه سيكون جاهزا من الناحيتين الفنية والبدنية للمشاركة في مباراة فاركو المقبلة".
 

وشدد المدير الفني على أن الحفاظ على المكسب والحذر من الخسارة وضح في الشوط الثاني من أجل استعادة الانتصارات بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية
وفيما يخص تألق سيف الجزيري قال أسامة نبيه:" يجب أن تعلم جيداً كيفية التعامل النفسي الجيد مع اللاعبين،وسيف الجزيري يحتاج تعامل نفسي خاص،  واللاعب العربي يحتاج تعامل معنوي جيد".
وفيما يخص احتراف إمام عاشور قال:" سمعت ان  هناك عرض خيالي لشراء إمام عاشور، ولن نقف أمام طموح أي لاعب، ولا أعلم هل تتم الصفقة أم لا ولكن إمام بالنسبة لي مثل يوسف نجلي ولا أحب أن أقف أمام أحلامه أو طموحه".
واختتم حديثه قائلا:" سنعمل بكل قوة خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق ومن الوارد أن ينضم لنا ثلاثة لاعبين جدد حتى يوم ٣١ يناير ".
وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي   بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بهم المركز الرابع

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