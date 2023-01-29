5 سيارات كروس أوفر في الكويت تبدأ من 5 آلاف دينار.. صور

يحتوي سوق الكويت للسيارات على العديد من الطرازات القوية، التي تقدم عبر أقوى شركات تصنيع السيارات حول العالم، وتتنوع تلك الاصدارات بين فئة السيدان والهاتشباك، إضافة إلى فئة الـ SUV والكروس اوفر الشهيرة، التي تنال اعجاب كثيرين نسبة للاطلالة الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات كروس اوفر موديل 2023 في الكويت.

5 سيارات كروس اوفر موديل 2023

1 - شانجان CS35 PLUS 2023

جاءت السيارة شانجان CS35 PLUS بأبعاد خارجية بلغت 4.330 متر للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1.825 متر، بالاضافة إلى عدة تجهيزات تتضمن مكابح ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، وباقة ممن تقنيات التحكم، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، بقوة 156 حصانا، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

تتراوح اسعار السيارة شانجان CS35 PLUS بين 5.500 دينار و 6.500 دينار.

5 سيارات كروس اوفر موديل 2023

2 - جيلي توجيلا 2023

تعمل السيارة جيلي توجيلا 2023 عبر ناقل سرعات بتقنية الجر الكلي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 238 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 6.9 ثانية.

تقدم السيارة جيلي توجيلا 2023 بسعر يبدأ من 8.199 دينار حتى 8.999 دينار.

5 سيارات كروس اوفر موديل 2023

3 - نيسان كيكس 2023

يمكن للسيارة نيسان كيكس 2023 الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصانا، وعزم دوران 149 نيوتن/متر، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لتر عندما تخوض مسافة قدرها 100 كيلومتر.

تتراوح اسعار السيارة نيسان كيكس 2023 بين 5.499 دينار و 6.799 دينار.

5 سيارات كروس اوفر موديل 2023

4 - تويوتا كورولا كروس 2023

تأتي السيارة تويوتا كورولا كروس 2023 بقدرات هجينة، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1800 سي سي، يتمتع بانتاج قوة قدرها 122 حصانا، وعزم اقصى للدوران 142 نيوتن/متر، يعمل عبر ناقل سرعات CVT اوتوماتيكي الاداء دفع امامي.

يبلغ سعر السيارة تويوتا كورولا كروس 2023 نحو 8.200 دينار.

5 سيارات كروس اوفر موديل 2023

5 - كيا سيلتوس 2023

تحتوي السيارة كيا سيلتوس 2023 على عدة تجهيزات ومنها، حساسات ركن، وكاميرا للمتابعة، وشاشة تدعم التطبيقات الحديثة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومثبت سرعة، بينما تستمد قوتها بواسطة محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، وعزم دوران 151 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي.

تترواح اسعار السيارة كيا سيلتوس 2023 بين 6.200 دينار و 7.900 دينار.