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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ملفتة.. دارين حداد تستعرض لياقتها البدنية فى الجيم

دارين حداد
دارين حداد

 

 

خطفت الفنانة دارين حداد انظار جمهورها بصورة لها من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت "النجمة التونسية" وهي ترتدي توب رياضي باللون الأسود، وشورت ليجن رياضي بنفس اللون، واعتمدت على تسريحة رفع الشعر، وظهرت بماكياج ناعم مما أثار إعجاب وتفاعل الجمهور معها.


وتحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.


وعُرض مؤخرًا للنجمة دارين حداد مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل من بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.


يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠١٢٩_٠٩٠٥٣٠
IMG_٢٠٢٣٠١٢٩_٠٩٠٥٣٠
الفنانة دارين حداد اطلالة ملفته الشخصي النجمة التونسية مسلسل الضاحك الباكي الألعاب الرياضية

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