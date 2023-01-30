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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس هيئة مواني البحر الأحمر ورئيس سفاجا يناقشان تذليل العقبات لسرعة الانتهاء من مشروع محطة الحاويات

صورة موضوعية
صورة موضوعية

حضر اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم  اجتماع الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر برئاسة اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة، للوقوف على المعوقات التي تواجه سرعة الانتهاء من إنشاء محطة حاويات سفاجا.

أوضح رئيس المدينة، أن الهدف من الاجتماع الذي تم عقده بمقر محطة حاويات سفاجا ، هو مناقشة المعوقات التي تعترض سرعة الانتهاء من المشروع ، ومنها الصرف الصحي وخطوط تليفونات التراسل وخطوط طرد الصرف الصحي.

ووجه شعبان، ممثلي الهيئات والشركات (الصرف الصحي - والمياه – الكهرباء- والسنترال)، ومديري المديريات الخدمية بالوصول لحلول توافقية بين جميع الجهات، للانتهاء من كافة الأعمال وفق المخطط الزمني المقرر لتحقيق أقصى استفادة منها ، وقد أبدي الحضور مرونة كبيرة للتغلب على هذه العقبات من أجل الانتهاء من تشغيل المحطة في موعدها المحدد بنهاية عام ٢٠٢٣.

وشدد رئيس المدينة على سرعة الانتهاء من إعداد المقايسات اللازمة لترحيل شبكات المرافق من مياه وكهرباء وغيرها خارج حدود الأرض المخصصة لإنشاء محطة الحاويات.

وأشار شعبان إلى أن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تسير بخطى سريعة نحو إنجاز المشروعات القومية، وإيجاد حلول عاجلة للمشروعات المتعثرة والمتوقفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

يذكر أن إنشاء محطة حاويات سفاجا يأتي في إطار مواكبة خطة الدولة لتطوير المواني البحرية، ومن المتوقع إنهاء أعمال محطة الحاويات أواخر عام 2023 وتشمل خطة تطوير ميناء سفاجا، إنشاء محطة متعددة الأغراض رقم 2 جنوب ميناء سفاجا والتي ستقام على مساحة 860 ألفا م2 تقريبا وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي بغاطس 17 مترا، حيث ستساهم المحطة في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

البحر الأحمر الصرف الصحى المشروعات القومية ميناء سفاجا المشروعات التنموية

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