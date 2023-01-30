اليوم.. فصل الكهرباء عن 14 قرية ومنطقة لأعمال الصيانة بكفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والقرى في 6 مراكز، وذلك لإجراء الصيانة الدورية في شبكات الجهد المتوسط، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وقالت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، خلال بيان، إن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي معدية مهدي والنجارين وأرض العرب وقمسيون شرق وغرب وكوم دميس وتوابعها والجاهل وتوابعها بمركز مطوبس.

وأوضح البيان أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء -أيضاً- الكراكات وتوابعها، بمركز بيلا، والمجاز وتيرة وكوبري 10 بمركز الحامول، ومسير وتوابعها بمركز كفر الشيخ، ومجلس قروي المجد 55 والقرى التابعة لها بمركز الرياض، وعقلة وتوابعها بمركز سيدي سالم.