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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل الكهرباء عن 14 قرية ومنطقة لأعمال الصيانة بكفر الشيخ

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والقرى في 6 مراكز، وذلك لإجراء الصيانة الدورية في شبكات الجهد المتوسط، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

فصل الكهرباء عن 14 منطقة وقرية في كفر الشيخ .. الأماكن والمواعيد

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وقالت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، خلال بيان، إن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي معدية مهدي والنجارين وأرض العرب وقمسيون شرق وغرب وكوم دميس وتوابعها والجاهل وتوابعها بمركز مطوبس.

وأوضح البيان أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء -أيضاً- الكراكات وتوابعها، بمركز بيلا، والمجاز وتيرة وكوبري 10 بمركز الحامول، ومسير وتوابعها بمركز كفر الشيخ، ومجلس قروي المجد 55 والقرى التابعة لها بمركز الرياض، وعقلة وتوابعها بمركز سيدي سالم.

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