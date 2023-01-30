رامي صبري يغني حبينا من الأستوديو.. شاهد

نشر الفنان رامي صبري، ڤيديو جديد من الأستوديو، برفقة الشاعر تامر حسين، والملحن مديّن، وهو يغني أغنية “حبينا”، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

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تقول كلمات الأغنية: “حبينا واتحبينا والليلة غالية علينا .. تعالى يالا بعيد ع العين حبيبي تيجي نختفي ليلتين .. حبينا واتحبينا والليلة غالية علينا ..تعالى يالا بعيد ع العين حبيبي تيجي نختفي ليلتين…حبيبي يالا يالا .. وسيبلي نفسك يالا .. وغني مع قلبي غناه .. يالا لا يالا لا لا .. حبينا واتحبينا”.

أغنية “حبينا" كلمات تامر حسين، والحان مدين، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، جيتارات أحمد حسين.

يذكر أن يستعد الفنان رامي صبري، على إحياء حفلا غنائيا ضخماً، بإحد الفنادق الشهيرة في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 2023.

وشوق رامي صبري جمهوره الأسكندراني لحضور الحفل قبل انطلاقها بأيام، وقام بنشر الفيديو الترويجي الرسمي للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"،

وعلق على الفيديو: «جمهوري الحبيب موعدنا يوم 10 فبراير في أضخم حفلات إسكندرية».