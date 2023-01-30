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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري يغني حبينا من الأستوديو.. شاهد

رامي صبري
رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، ڤيديو جديد من الأستوديو، برفقة الشاعر تامر حسين، والملحن مديّن، وهو يغني أغنية “حبينا”، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

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تقول كلمات الأغنية: “حبينا واتحبينا والليلة غالية علينا .. تعالى يالا بعيد ع العين حبيبي تيجي نختفي ليلتين .. حبينا واتحبينا والليلة غالية علينا ..تعالى يالا بعيد ع العين حبيبي تيجي نختفي ليلتين…حبيبي يالا يالا .. وسيبلي نفسك يالا .. وغني مع قلبي غناه .. يالا لا  يالا لا لا .. حبينا واتحبينا”.

رامي صبري ونيكول سابا يحيان حفلا غنائيا بمتحف الحضارة.. الجمعة

تزامنا مع عيد الحب.. رامي صبري يحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية

أغنية “حبينا" كلمات تامر حسين، والحان مدين، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، جيتارات أحمد حسين.

 

يذكر أن يستعد الفنان  رامي صبري، على إحياء حفلا غنائيا ضخماً، بإحد الفنادق الشهيرة في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 2023.

 

وشوق رامي صبري جمهوره الأسكندراني لحضور الحفل قبل انطلاقها بأيام، وقام بنشر الفيديو الترويجي الرسمي للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"،

 

وعلق على الفيديو: «جمهوري الحبيب موعدنا يوم 10 فبراير في أضخم حفلات إسكندرية».

رامي صبري الفنان رامي صبري حبينا تامر حسين الإنستجرام مدين

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