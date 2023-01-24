تزامنا مع عيد الحب.. رامي صبري يحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية

يستعد الفنان رامي صبري، على إحياء حفلا غنائيا ضخماً، بإحد الفنادق الشهيرة في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 2023.

وشوق رامي صبري جمهوره الأسكندراني لحضور الحفل قبل انطلاقها بأيام، وقام بنشر الفيديو الترويجي الرسمي للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"،

وعلق على الفيديو: «جمهوري الحبيب موعدنا يوم 10 فبراير في أضخم حفلات إسكندرية».

ونشر رامي خلال المنشور أرقام الهواتف الخاصة بحجز تذاكر الحفل، وكتب: «للحجز والاستفسار يمكن الاتصال على تلك الأرقام».

وطرح رامي صبري مؤخرا مجموعة من أغاني ألبوم "معايا هتبدع"، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، ودخلت 3 منها قوائم الأعلى مشاهدة، وهي "يمكن خير"، و"لما بيوحشني"، و "بتفكرني"، التي احتلت المركز الخامس.