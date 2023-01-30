تعليم الإسكندرية: الأنشطة التربوية تركز على تنمية وتعزيز قدرات الطلاب

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الأحد الموافق 29 من يناير 2023 عن انطلاق فعاليات الأنشطة التربوية بشتى نوعياتها بمدارس التعليم العام والتعليم الفني ، وكذلك تفعيلها بمراكز تنمية القدرات ومراكز الموهوبين خلال إجازة نصف العام للعام الدراسي 2022 / 2023 .

وأوضح ( أبوزيد ) أنَّ الأنشطة التربوية تركز على تنمية وتعزيز قدرات الطلاب ومهاراتهم العلمية والعملية والفنية والرياضية والأدبية والموسيقية والمسرحية وتوسع مداركهم وتعزز لديهم الثقة بالنفس والقيادة ومواجهة الجمهور واحترام الرأي والرأي الآخر ، كما تنمي مهارات الاتصال والتواصل ومهارات العرض والتقديم والبحث العلمي ، بالإضافة إلى صقل مهارات الموهوبين.

ويأتي ذلك في إطار بناء الشخصية المصرية وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه مُدركٍ لمكتسبات الوطن قادرٍ على رفع رايته وتحقيق رؤية مصر 2030، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل ومتابعة الأنشطة التربوية للطلاب بجميع المدارس .