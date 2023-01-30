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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشباب والرياضة تواصل فعاليات اليوم الرابع بمعرض القاهرة للكتاب الـ 54

صدى البلد

 واصلت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية النشء )، فعاليات اليوم الرابع بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال " 54 " ،  وبدأت  الفعاليات بورش متنوعة ومتميزة لفن السيراميك و فن الأورجامي،  وورشة فن كتابة القصة القصيرة .  

  كما تضمنت الفعاليات ندوة مشوارى المنفذة من الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة ، بالإضافة إلى لقاء تفاعلي بعنوان النزاهة والشفافية ،   وندوة  " تصدوا معنا  " ، ندوة  البرنامج  القيادي للفتيات " ريحانة " تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية ، وأدار الندوة متطوعو فريق أثر الشبابي ، وتناول  شرحا وترويجا  للبرنامج الخاص بالفتيات  في المرحلة العمرية من ١٣ إلى ١٨ وطرق الانضمام لوحدات ريحانة في المحافظات ، ومراحل المراهقة وتطور  شخصية الفتيات، والصحة النفسية والتغذية السليمة، وكيفية تعامل الفتاة مع تطور مراحلها  العمرية .    

 وعلى هامش اليوم تم إقامة ورشة للأمهات حول كيفية التعامل مع الفتيات، وندوة " قادة فكر "  للشيخ عبد الخالق صلاح  بعنوان " الدين يسر " ، وأجاب علي تساولات  الرواد واستفساراتهم .    

 وفى ختام اليوم تم عرض مجموعة من العروض والأفلام الوثاقية عبر الشاشات، واستعراض أعمال قطاعات الوزارة المختلفة لأهم البرامج والفعاليات المنفذة ، وطرق التواصل  بالوزارة  وتطبيق كياني، بالإضافة إلى ورشة أندية المناخ  بكرفان المناخ، علاوة على توزيع هدايا وكتب علي الرواد .

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