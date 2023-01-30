الشباب والرياضة تواصل فعاليات اليوم الرابع بمعرض القاهرة للكتاب الـ 54

واصلت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية النشء )، فعاليات اليوم الرابع بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال " 54 " ، وبدأت الفعاليات بورش متنوعة ومتميزة لفن السيراميك و فن الأورجامي، وورشة فن كتابة القصة القصيرة .

كما تضمنت الفعاليات ندوة مشوارى المنفذة من الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة ، بالإضافة إلى لقاء تفاعلي بعنوان النزاهة والشفافية ، وندوة " تصدوا معنا " ، ندوة البرنامج القيادي للفتيات " ريحانة " تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية ، وأدار الندوة متطوعو فريق أثر الشبابي ، وتناول شرحا وترويجا للبرنامج الخاص بالفتيات في المرحلة العمرية من ١٣ إلى ١٨ وطرق الانضمام لوحدات ريحانة في المحافظات ، ومراحل المراهقة وتطور شخصية الفتيات، والصحة النفسية والتغذية السليمة، وكيفية تعامل الفتاة مع تطور مراحلها العمرية .

وعلى هامش اليوم تم إقامة ورشة للأمهات حول كيفية التعامل مع الفتيات، وندوة " قادة فكر " للشيخ عبد الخالق صلاح بعنوان " الدين يسر " ، وأجاب علي تساولات الرواد واستفساراتهم .

وفى ختام اليوم تم عرض مجموعة من العروض والأفلام الوثاقية عبر الشاشات، واستعراض أعمال قطاعات الوزارة المختلفة لأهم البرامج والفعاليات المنفذة ، وطرق التواصل بالوزارة وتطبيق كياني، بالإضافة إلى ورشة أندية المناخ بكرفان المناخ، علاوة على توزيع هدايا وكتب علي الرواد .