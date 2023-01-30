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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميس حمدان تخطف الأنظار بـ إطلالة شتوية متميزة.. شاهد

ميس حمدان
ميس حمدان

شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ميس في الصور بإطلالة شتوية  متميزة، مرتدية جيب قصيرة وبالطو، ومعتمدة علي المكيب السوارية وإنسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي أسئلة للشقيقات الثلاثة المتألقات مي سليم ودانا وميس حمدان، اللاتي حللن ضيوفًا عليها في برنامج "كلمة أخيرة"، على قناة "ON" في آخر حلقات البرنامج  قبل رأس السنة 2023، وفاجأتهن بأول الأسئلة: لماذا لم يقررن الارتباط؟

وقالت الفنانة دانا حمدان إنها من الصعب أن تحب، وذلك مقارنة بشقيقتها ميس حمدان، قائلة: "محبتش، والناس بتسألني ليه مش بحب؟ وإجابتي إني مش بحب ولا حبيت فأنا إنسانة برجي الميزان الذي يحكم مواليده العقل أكثر من العواطف".

وتابعت: "مفيش شخص قابلته وصلني لمرحلة الحب، ممكن يبقى فيه تعود وانبساط وكيمياء، لكنها كل حتة بتبقى لوحدها، لكن لم أقابل من يوصلني لحالة أن أقول له بحبك".

والتقطت أطراف الحديث الفنانة ميس حمدان، قائلة: "زي أي بنت حبيت ولبست في الحيط وحبيت مرتين، لكني مؤمنة إن ده الشيء الوحيد اللي مالوش تخطيط، وممكن اللي حبيتهم قبل كده ورجعوا دلوقتي مايبقوش ماشيين مع متطلباتي، لكن زي أي بنت مريت بتجارب حلوة ووحشة".

وردًا على سؤال الإعلامية الحديدي: “هل أثرت عليهما تجربتا مي سليم؟”، أجابت كل من دانا وميس قائلتين: "مش في دماغنا نسيناهم".

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