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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتب شكاوى وفعاليات متنوعة.. مشاركة متميزة للمجلس القومي للمرأة في معرض الكتاب

صدى البلد

يشارك هذا العام لأول مرة المجلس القومي للمرأة بجناح كبير في معرض القاهرة الدولي للكتاب و قدم العديد من الفعاليات و الخدمات الهامة.

 

قالت رانيا ممثلة مكتب الشكاوي للمجلس القومي للمرأة:" نحن نتواجد خلال فترة المعرض بجناح المجلس القومي للمرأة وينقسم الجناح إلى ثلاثة أقسام هم تنمية المهارات و مكتب الشكاوي و الجزء الثالث هو إصدارات المجلس".

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وتابعت قائلة:" نحن نقدم ورش عمل مثل الرسم على القماش و نعرض المنتجات اليدوية التي قامت بها سيدات مصرية من محافظاتمختلفة، وفي مكتب الشكاوى نقدم الدعم النفسي و القانوني و الاجتماعي ويوجد بالمكتبة كل إصدارات المجلس و الكتب التي تصم كل مايخص المرأة وحق المرأة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي وكل ما يخصها".


 

وأضافت رانيا متابعة:" يستطيع الزائر تعلم الرسم على القماش خلال الساعتين ومكتب الشكاوي يساعد السيدة التي لديها مشكلة ويوجهها إلى أقرب فرع لها ولدينا إقبال كبير على الجناح ونجاح كبير وتعتبر تلك أول مشاركة لنا هذا العام".

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