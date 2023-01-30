أسوان تفوز بجائزة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام"

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فوز محافظة أسوان بنسبة تقييم 92 % ضمن 13 محافظة فائزة على مستوى الجمهورية في مبادرة "حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى" والتي أطلقتها الوزارة خلال 2022 في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعدد حوافز الاستثمار.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن نتائج التقييم تعكس المناخ الجاذب للاستثمار لعاصمة الاقتصاد والثقافة والشباب الإفريقي ، وتمتعها بالمقومات الاقتصادية المتنوعة من توافر الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية ، بجانب شبكات البنية التحتية من طرق ومحاور تنموية وكبارى وموانئ ومطارات ، بالإضافة إلى تعدد مصادر الطاقة .

حوافز تميز الأداء

مبادرة حوافز تميز الأداء

وأشاد محافظ أسوان بمبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد ، والتى تستهدف تحفيز الإستثمار من خلال منح مبلغ إضافي من الإستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة حيث تُعد المبادرة أحد أهم المبادرات الهادفة لتشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية فى مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل فى الإدارة المحلية ، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات تواكباً مع رؤية مصر 2030 .

وقدم محافظ أسوان الشكر لفريق العمل المشارك فى تنفيذ المبادرة على أن المحافظة تمتلك كوادر بشرية متميزة ساهمت فى نجاح ملف التنمية الإقتصادية وإجراء مسح إقتصادى للإستفادة من المنح المقدمة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة .

أنشطة متنوعة

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهات المسئولة بالإسراع لزراعة 125 ألف شجرة ظل ومثمرة وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

وقال محافظ أسوان إن أشجار الظل والمثمرة تضم نحو 12 صنفا من فاكهة الجوافة والبرتقال واليوسفى والليمون والزيتون والرمان والنبق، بجانب الكافور والكازواريتا وكوتوكاريس وأكاسيا جاوكا وفرشة الزجاج من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء، والتى تم تسلمها طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى لتوريد 3,7 مليون شجرة خلال العام المالى الحالى لعدد 20 محافظة.