افتتاح مكتبة قنا العامة تجريبيا خلال الاحتفال بعيد المحافظة القومي 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، سوف يتم الانتهاء من تأسيس وفرش مكتبة مصر العامة بمحافظة قنا في غضون شهر فبراير القادم، تمهيداً لافتتاحها تجريبياً خلال الاحتفال بعيد قنا القومى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بالمكتبة، بحضور رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، محمد عبد الحفيظ، مدير عام مديرية الاسكان بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شدد محافظ قنا، خلال الاجتماع، على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالمبني الرئيسي في المواعيد المحددة؛ تمهيداً للبدء فى أعمال التأثيث وفرش المكتبة، موضحاً أن المكتبة تتكون من بدروم و دور أرضي و4 طوابق علوي، وتضم "مكتبة طفل - مكتبة للكبار - قاعة اجتماعات - كافتيريا - قاعة سينما - قاعة تدريب للغات- قاعة حاسب آلى- جراج انتظار السيارات بالبدروم والفناء الخارجي - منطقة معرض للكتاب - منطقة أنشطة خارجية للأطفال - منطقة للقراءة المفتوحة - منطقة مظللة للقراءة ".

وأضاف “الداودى”، أن المكتبة سوف تضم كتبًا في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة سوف تكون منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم.

يذكر أن مكتبة مصر العامة بـ قنا ، مقامة على مساحة 4400 م2 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 60 مليون جنيه، ويقع المبنى الرئيسى للمكتبة على مساحة 800 متر مربع من إجمالى المساحة المخصصة لإنشاء المكتبة.