بدء إنشاء مركز طب أسرة "عائشة المرزوق" بقرية المحروسة في قنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن وضع حجر الأساس لمركز طب الأسرة بقرية المحروسة التابعة لإدارة قنا الصحية، الذى يتم إنشاءه بتبرع من أسرة "المرزوق" بدولة الكويت الشقيقة، إيماناً منهم بروح الأخوة والمحبة التى تجمع بين الشعبين المصرى والكويتى.

وأوضح تاواضروس، بأن ذلك يأتى تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا.

و أشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن المبني سوف يتم إنشاؤه وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، ليوفر خدمة طبية متميزة لأبناء القرية.

و أضاف تاواضروس، بأن مركز طب الأسرة المزمع إنشاؤه، سوف يساهم في التخفيف عن أبناء القرية، مع تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لهم.

وقدم وكيل وزارة الصحة بقنا ، الشكر والإمتنان لعائلة المرزوق بدولة الكويت وممثليهم بمصر، كمال أحمد التوني والحاج ناجي صديق، ولكل من ساهم في تنفيذ ذلك المشروع.

وكيل وزارة الصحة وممثل ال المرزوق

مركز طب الأسرة

مركز طب الأسرة