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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابته بأزمة قلبية.. تطورات الحالة الصحية للمطرب أبو الليف

ابو الليف
ابو الليف

كشف المطرب نادر أبو الليف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بأزمة قلبية ونقله للعناية المركزة.

وقال أبو الليف في تصريح خاص لصدى البلد :" الحمد لله حالتي تحسنت وغادرت المستشفي وانا حاليا في منزلي ".

 

أبو الليف يتعرض لوعكة صحية :

تعرض المطرب نادر أبو الليف لوعكة صحية  مفاجئة أدت إلى احتجازه في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة الدقي حيث يعانى من أزمة في التنفس تسببت في ضعف عضلة القلب نتج عنها أزمة قلبية.

وحرص عدد كبير من أصدقاء المطرب نادر أبو الليف على الدعاء له عبر حسابتهم بموقع فيسبوك.

ونشر الفنان نادر أبو الليف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف عن والده الذى ساهم فى تأسيس نقابة المهن الموسيقية.

وقال نادر أبو الليف :" ده أبويا  أنور جابر، أقدم عازف رق في الوطن العربي، أبويا اللي خلاني أعشق الفن المحترم الشرقي الأصيل، أبويا اللي رباني وخلاني أكون راجل أتحمل وأواجه واعتمد على نفسي وأتقي ربنا في كل خطواتي، وكل معاملاتي وكل حياتي.

وأضاف نادر أبو الليف : "ده أبويا الراجل اللي ساهم في تأسيس نقابة المهن الموسيقية، أبويا اللي علمني احترم الكبير، أبويا اللي رباني عيني شبعانا ومقدمش إيدي على الحرام، أبويا اللي رباني على الرضى والتسامح".


ونفى الفنان أبو الليف وجود أي علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة اللبنانية نانيتا، وأن علاقتهما مجرد صداقة.

وقال أبو الليف، في تصريح لـ “صدى البلد”: أنا راجل متجوز ومش هتجوز تاني، والفنانة اللبنانية نانيتا صديقة عزيزة وفيه بينا كل خير".

يذكر أن انضم الفنان نادر أبو الليف، لأسرة مسرحية فندق الاحلام " مسرح كوم"  للمخرج أحمد كامل ويجسد أبو الليف شخصية مطرب بالفندق .

وقال المخرج أحمد كامل أن فكرة مسرح كوم نفس فكرة الست كوم حلقات منفصلة على خشبة المسرح، ويتم تصويرها للعرض التلفزيونى .

أبو الليف نادر أبو الليف

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