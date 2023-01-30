وكيل تعليم مطروح يطمئن الطلاب: نسبة النجاح في العلوم تخطت 90%

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح وبرفقته إسماعيل جاتو وكيل المديرية أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات للاطمئنان على سير العمل والالتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات.

وأكد مدير المديرية على جميع المشاركين في أعمال تقدير الدرجات بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم وأنه لا داعي للسرعة في أداء العمل المكلفين به من أجل صالح الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة أن نسبة النجاح في مادة العلوم بلغت ٩٠ في المائة وحصول عشرين طالبا علي الدرجة النهائية وذلك عقب تصيح العينة العشوائية لأوراق إجابات المادة.

وطمأن وكيل الوزارة أولياء الأمور، قائلا إن أعمال التصحيح تسير وسط أجواء هادئة ومستقرة، مضيفا أنه أعطى تعليمات واضحة وصريحة بالالتزام بنموذج الإجابة لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

وفي ختام جولته أكد شحاتة، أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة للمعلمين عامة وخاصة المشاركين منهم في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به على أكمل وجه.