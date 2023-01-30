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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة تتحرك.. قرار عاجل من فرنسا لمواجهة مظاهرات حاشدة على مستوى البلاد

صدى البلد

قال وزير داخلية فرنسا، جيرالد دارمانين، اليوم الإثنين، إنه سيتم نشر 11 ألف شرطي غدا الثلاثاء لضمان الأمن في مظاهرات على مستوى البلاد احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد.

جرت الموجة الأولى من المظاهرات ضد الإصلاح، الذي من شأنه رفع سن التقاعد في البلاد، في 19 يناير. ومن المتوقع أن ينطلق أكثر من 200 احتجاج في أنحاء فرنسا في الموجة الثانية يوم الثلاثاء.

وقال دارمانين: “سيتم تعبئة 11 ألف شرطي ودركي في جميع أنحاء فرنسا في مثل هذا اليوم، و4000 شرطي في باريس وحدها. وبالتالي، سيكون هناك 1000 ضابط شرطة أكثر مما كان عليه في اليوم السابق من المظاهرة في جميع أنحاء البلاد”.

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وفي 10 يناير، قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد، تخطط الحكومة لتنفيذه في سبتمبر.

وفقا لخطة بورن، ستبدأ الحكومة الفرنسية في رفع سن التقاعد في البلاد بمقدار ثلاثة أشهر سنويا اعتبارا من 1 سبتمبر، وزيادته تدريجيا من السن الحالي البالغ 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030.

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