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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول فيديو من حفل زفاف المغني العالمي مارك أنتوني على عارضة أزياء

صدى البلد

نشر موقع HOLA! USA، أول مقطع فيديو من داخل حفل زفاف المغني العالمي  مارك أنتوني، وناديا فيريرا، يرصد مشاهد من تجهيزات العروس، وأخرى من قاعة حفل الزفاف، ولحظة دخولها وتسليمها للعريس.

https://twitter.com/USAHOLA/status/1619913519625019392?t=bAK66tVzyCvCeATiW5FaoQ&s=08

حفل زفاف مارك أنتوني

و احتفل المغني العالمي مارك أنتوني، بزفافه على عارضة الأزياء الباراجوايانية ناديا فيريرا، في حفل رائع وفخم، أقيم في متحف بيريز للفنون في ولاية ميامي الأمريكية.

وتألقت العروس  ناديا فيريرا، بفستان زفاف جميل من تصميم غاليا لاهاف، كما اختار العريس بدلة سوداء من دار الأزياء العالمية كريستيان ديور.


وتضمنت قائمة قائمة المدعوين إلى الزفاف الفاخر، عدد من المشاهير، مثل لاعب الكرة السابق ديفيد بيكهام، والممثلة وسلمى حايك، ولين مانويل ميراندا، ولويس فونسي، ومالوما، وروميو سانتوس، وحتى رؤساء بعض دول أمريكا اللاتينية.

 

وشهد شقيق مارك أنتوني، بيجرام زاياس، على عقد الزواج، كما حضر نجلي مارك أنتوني، كريستيان وريان من زوجته السابقة ديانارا تورز، حفل الزفاف، فيما لم يتضح حتى الآن حضور أبناءه من النجمة العالمية جنيفر لوبيز أم لا.

مارك أنتوني عارضة الأزياء الباراجوايانية ناديا فيريرا ناديا فيريرا المغني العالمي مارك أنتوني حفل زفاف مارك أنتوني

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