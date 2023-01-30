حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية مع بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن حقيقة تعرض محمود الخطيب رئيس النادي لوعكة صحية خلال تواجده مع بعثة الفريق في المغرب للمشاركة في مونديال الأندية.

وقال المصدر لـ "صدى البلد" إن تعرض الخطيب لوعكة صحية عاري تماما من الصحة، مؤكدا أنه بصحة جيدة ولم يشعر بأي تعب خلال مرافقته لبعثة الأهلي.

وأضاف المصدر أن الخطيب يمارس مهامه بصورة طبيعية ويتابع استعدادات اللاعبين لمباراة أوكلاند سيتي في المونديال ولم يبتعد ولو لحظة عن الفريق.

جلسة للخطيب مع لاعبي الأهلي

وأوضح المصدر أن الخطيب عقد جلسة منذ قليل مع اللاعبين لتحفيزهم قبل المباراة المقبلة وتحقيق نتيجة جيدة في انطلاقة المونديال.

وتحدث الخطيب مع اللاعبين بكل وضوح عن أهمية هذه المشاركة العالمية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ الأهلي ، مشددا على أهمية بداية مشوار الفريق في البطولة والأداء بمنتهى القوة وإحراز نتيجة طيبة تدفع الأهلي إلى الدور التالي في المونديال.

وأكد رئيس النادي، ثقته الكاملة في كل عناصر الفريق، جهاز فني ولاعبين، على بذل أقصى جهد وتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتقديممستوى يليق بالأهلي وتاريخه ويسعد جماهيره التي تستحق الكثير، لاسيما وأنها دائما ما تقف خلفهم وتساندهم في كل المواقف.

وطالب محمود الخطيب، لاعبي الأهلي بالتركيز واللعب بروح الفانلة الحمراء كعادتهم، وأن يكون الهدف الأساسي هو الوصول في البطولةإلى أبعد نقطة ممكنة وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد الأهلي في المشاركات العالمية.