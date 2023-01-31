بطل مسلسل الهيبة يصدم جمهوره: عشت المساكنة مع فتاة لمدة عام ونصف

كشف الفنان عبدو شاهين، في تصريحات صحفية عن تأييده للمساكنة، مؤكدا انها عاش عام ونصف مع فتاة شابة .

وقال عبدو شاهين: "أخاف من الزواج، وعشت تجربة مساكنة لمدة عام ونصف، مع فتاة شابة، ولكن بعد ذلك انفصلنا".

عبدو شاهين مسلسل الهيبة

وكان الفنان اللبناني ​عبدو شاهين​ قد نشر عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة له.

وظهر شاهين بالصورة وهو في المطار يصطحب معه حقيبته رافعاً بيده، ولم يذكر شاهين عن سبب الزيارة، بل اكتفى بالقول: “شو في بدبي؟” الأمر الذي أثار حيرة و تساؤلات المتابعين الذين انهالوا بالتعليقات متمنين له سفرا موفقا.

وتساءلوا عن سبب سفره، وان كانت اقامته ستكون دائمة في دبي أم لا.

ولاقت الصورة انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار الى أن آخر الأعمال التي قام بها شاهين مسلسل الهيبة في جزءه الخامس والذي حقق شاهين خلاله نجاحاً كبيراً.