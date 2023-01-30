كيف تحصل علي قرض شراء سيارة من البنوك .. تفاصيل

تستهدف البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية تقديم منتجات تناسب جميع الفئات من العملاء الأفراد وعلي حسب قدراتهم وشرائحهم الإجتماعية او الوظيفية، ضمن تكليفات البنك المركزي المصري بتذليل العقبات أمام المواطنين للدخول بقوة للجهاز المصرفي.

يركز الجهاز المصرفي بصورة أشمل وأكثر انتظاما علي دعم العملاء و تعظيم عمليات استفادتهم من برامج التمويل و حسن إدارة المدخرات والثروات والتي تعتمد علي الاستفادة من الخدمات التكنولوجية والمالية المتطورة والتي ترتكز علي أسهل الوسائل والإمكانيات لهم.



من بين تلك الخدمات التي تقدمها البنوك هي الحصول علي التمويل لكافة الاحتياجات الملائمة لهم وخصوصا شراء السيارات سواء الجديدة أو المستعملة.



برنامج التمويل



يتيح أهم بنوك الحكومة وهو بنك مصر؛ خدمة الحصول علي قرض شراء السيارة الجديدة " الزيرو" أو المستعملة " بشروط محددة"، لجميع الفئات من الأفراد.



ميزة وحدود التمويل



يتيح برنامج القرض الحصول علي تمويل بـ 6 ملايين جنيه بحد أقصي وبنسبة 100% من التمويل ولمدة 10 سنوات.



الفئات الخاضعة للتمويل

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب

الموظفين بموجب إثبات الدخل

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بأثبات الدخل.

أصحاب الأوعية الادخارية سواء المصريين أوالأجانب

شروط التقديم



الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

الحد الأقصى للقرض 6 مليون جنية

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل

عرض أسعار معتمد من المعرض



شروط بالنسبة للموظفين

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري، في حالة تعهد جهة العمل .

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية

صورة ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

مزايا الحصول علي التمويل

يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة.

بدون تامين وحظر بيع على السيارة بشروط محددة

