أخبار التعليم| وزير التعليم للمدارس: ممنوع ربط إعلان النتيجة بدفع المصروفات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في المحافظات .. اعرف نتيجتك

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم العالي توضح معايير اختيار الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية

نجحت الجامعات المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في تحقيق تطور ملحوظ بمراكز الجامعات في التصنيفات الدولية والنشر الدولي حيث تحققت إنجازات غير مسبوقة وتواصل الجامعات مسيرتها هذا العام وفق المعايير المتعارف عليها للتقدم بهذه التصنيفات.

وزير التعليم للمدارس: ممنوع ربط إعلان النتيجة بدفع المصروفات

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة المديريات التعليمية بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية.

كل ما تريد معرفته عن مسابقات الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

أطلق مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس ASU-iHub معسكر تأهيلي للطلاب المشاركين في مسابقات الابتكار في كليات جامعة عين شمس المختلفة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب.

خبير: لا يوجد فرق بين المدارس الحكومية والخاصة من حيث جودة التعليم

يعد التعليم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، فهو المحرك الحقيقي والفعلي لتنمية وبناء المجتمع والأجيال القادمة سواء من الناحية المعرفية أو الثقافية أو الفكرية وكذلك الناحية الاقتصادية التي تعد شريان المجتمع والحياة، فالتعليم ضرورة من ضرورات الحياة وركيزة لأي تطور ونماء اجتماعي وهو وسيلة العبور لمستقبل زاهر.

الآن.. نتيجة آداب عين شمس عبر هذا الرابط

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أن نتائج كلية الآداب أقسام اللغة العربية واللغة الانجليزية ظهرت الآن عبر نظام الـ UMS.

أولياء أمور يكشفون لـ"صدى البلد" أسباب تفضيلهم المدارس الخاصة في تعليم أبنائهم

تسيطر حالة من القلق على أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة، مع بداية كل عام دراسي، نتيجة لتطوير الخدمة التي تقدمها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في المحافظات .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس تشغل جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء أمورهم في جميع محافظات مصر .

التعليم تعقد دورات لتدريب المدرسين على المناهج الجديدة خلال إجازة نصف العام

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد دورات تدريبية للمعلمين من الصف الاول إلى الصف الخامس الابتدائي علي المناهج الدراسية الجديدة.

"حاسبات طنطا" تحصل على اعتماد الأيزو في إدارة المنظمات التعليمية ونظم الجودة

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، حصول كلية الحاسبات والمعلومات، على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية كسادس كلية بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.