أخبار الفن: أبوالليف يتعرض لوعكة صحية.. ووفاء عامر تهاجم إحدى الفنانات

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن نور و وفاء عامر ونقابة المهن التمثيلية:

نشر موقع HOLA! USA، أول مقطع فيديو من داخل حفل زفاف المغني العالمي مارك أنتوني، وناديا فيريرا، يرصد مشاهد من تجهيزات العروس، وأخرى من قاعة حفل الزفاف، ولحظة دخولها وتسليمها للعريس



أعلنت نقابة المهن التمثيلية، عن فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة غدًا على أن يتم غلق باب الترشح يوم الخميس 9 فبراير.

خطف مسلسل أزمة منتصف العمر ؛ للنجم كريم فهمي صدارة تريند جوجل ؛ وبحث الجمهور عن موعد الحلقة الخامسة .

كشفت النجمة اللبنانية نور؛ خلال ندوتها بموقع صدى البلد عن رأيها في عمليات التجميل.

كشف المطرب نادر أبو الليف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بأزمة قلبية ونقله للعناية المركزة.

أعربت الفنانة وفاء عامر، عن ندمها على دعم إحدى الفنانات في أحد الأعمال الفنية السابقة، دون أن تذكر أسمها.