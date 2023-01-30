أخبار الفن: أبوالليف يتعرض لوعكة صحية.. ووفاء عامر تهاجم إحدى الفنانات

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن نور و وفاء عامر ونقابة المهن التمثيلية:
أول فيديو من حفل زفاف المغني العالمي مارك أنتوني على عارضة أزياء
نشر موقع HOLA! USA، أول مقطع فيديو من داخل حفل زفاف المغني العالمي مارك أنتوني، وناديا فيريرا، يرصد مشاهد من تجهيزات العروس، وأخرى من قاعة حفل الزفاف، ولحظة دخولها وتسليمها للعريس
غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن التمثيلية
أعلنت نقابة المهن التمثيلية، عن فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة غدًا على أن يتم غلق باب الترشح يوم الخميس 9 فبراير.
موعد الحلقة 5 من مسلسل أزمة منتصف العمر
خطف مسلسل أزمة منتصف العمر ؛ للنجم كريم فهمي صدارة تريند جوجل ؛ وبحث الجمهور عن موعد الحلقة الخامسة .
ماما اتخضت من صورتي.. نور تكشف عن رأيها في عمليات التجميل.. فيديو
كشفت النجمة اللبنانية نور؛ خلال ندوتها بموقع صدى البلد عن رأيها في عمليات التجميل.
بعد إصابته بأزمة قلبية.. تطورات الحالة الصحية للمطرب أبو الليف
كشف المطرب نادر أبو الليف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بأزمة قلبية ونقله للعناية المركزة.
وفاء عامر تهاجم إحدى الفنانات: "ما تستاهلش إني أتفرج عليها"
أعربت الفنانة وفاء عامر، عن ندمها على دعم إحدى الفنانات في أحد الأعمال الفنية السابقة، دون أن تذكر أسمها.