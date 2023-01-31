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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لذوي الهمم والقدرات الخاصة.. محافظ مطروح يطلق مبادرة بنكمل بعض

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح خلال الاجتماع

اجتمعت اللجنة الخاصة بدراسة المطالب والمشاكل والتحديات التي تواجه أبناء المحافظة من القادرون بإختلاف والمشكلة بقرار محافظ  مطروح رقم 6 لسنه 2023 و بعضوية جميع الجهات المختصة لوضع رؤية وخطة  لآلية تحقيق مطالب واحتياجات ذوي الهمم والقادرون بإختلاف بالمحافظة ،مع فتح حوار مجتمعي بمشاركة جميع الجهات الحكومية والمجتمعية والشعبية  المعنية مع اطلاق مبادرة بعنوان بنكمل بعض للوقوف على كافة المطالب والاحتياجات.

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وأشارت نائب محافظ مطروح إلى ان المبادرة تهدف إلى عرض جميع احتياجات ذوي الهمم   في كافة القطاعات وسبل توفيرها بمشاركة جميع الجهات  من اجل التوعية وتحقيق مزيد من الخدمات والحياة  الكريمة لهذه الفئة ،ومنها تطبيق فكره الدمج في جميع المدارس وتسهيل الخدمات التعليمية لهم ،ودراسة  تخصيص قطعه أرض لأنشاء حديقة  لهم ،و أتاحه الزيارات للمركز الرياضي بالشباب والرياضة وتسهيل الاشتراك في الأنشطة والقاعات المقامة لذوي الهمم

،واضافت انه سيتم  العمل على الاستفادة من مركز التوحد بمدينه مرسى مطروح والذي يتم حاليا تطويره لتوفير مزيد متطلبات الاطفال  شديد التوحد وذوى صعوبة التعلم والتأخر الدراسي وعمل قاعات إضافية لتقديم مزيد من الخدمات حيث 

 يوجد  أكثر من 35 طفل بمركز التوحد و أكثر من 100 طفل ذوي من ذوى الهمم  بمركز  التخاطب وتنمية المهارات لذوى الهمم بمديرية الشباب والرياضة  تقدم لهم خدمات متميزة.

وأوصت اللجنة على ضرورة عمل  جلسات توعية بالمدارس والمساجد والأندية  للاهتمام ودمج القادرون باختلاف بالمدارس والأندية والمجتمع ككل مع  نشر التوعية بالمدارس وتكليف الاخصائي الاجتماعي بكل مدرسه بعمل ارشادات وفقرات توعيه على الطلاب للتعريف بحقوق المعاقين وذوي الهمم.

كما أوصت  اللجنة على أهمية عمل حوار مجتمعي بالمحافظة  بمشاركة جميع الجهات ويتم تجميع كافة المطالب و المقترحات والآراء من الاعضاء والعرض على المحافظ مع  دعوه جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بالمحافظة ورجال الاعمال واعضاء مجلس النواب بمطروح  وشركات البترول والاعلام  للتعريف بفئات ذوي الهمم كشريك بالمجتمع يحتاج الى الدمج ومد يد العون والمشاركة المجتمعية.

والتأكيد على  الأخذ في الاعتبار اتاحة علامات وإرشادات خاصة بذوي الهمم عند السير على الشوارع والأرصفة سواء ماشيا أو على كرسي متحرك خلال خطة  تطوير شوارع المدن بالمحافظة .

واشارت ان ذلك ياتى تفعيلا  لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكليف الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ برئاسة اللجنة يأتي ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بهذه الفئة ودمجها في شتى المجالات بالمجتمع وتقديم كافة الدعم لهم . 

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