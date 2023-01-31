عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

كولر
كولر

أكد الإعلامي أحمد سعيد، أن استبعاد شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قائمة كأس العالم للأندية؛ تسبب في صدمة جماهيرية.

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

وتابع سعيد خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "استبعاد سافيو وحسين وغيرهم من صفقات الصيف، يؤكد أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني غير مقتنع بتلك الصفقات".

وأضاف أحمد سعيد: "الصدمة ليست جماهيرية فقط، ولكن على مستوى الإدارة بعد تعاقدهم مع هؤلاء الأسماء، وسافيو استبعاده عادي لأنه لم يقدم أي شيء".

ويشار إلى أن كولر استقر على استبعاد محمد الضوي "كريستو" وبرونو سافيو وأيمن أشرف والحارس مصطفى مخلوف وشادي حسين من القائمة النهائية للفريق الأحمر.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي، غدا الأربعاء، في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

تغادر بعثة الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، مدينة تطوان المغربية، عصر اليوم الثلاثاء للمبيت في مدينة طنجة، استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.

شادي حسين كأس العالم للاندية الأهلى استبعاد شادي حسين كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عاجل.. أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بصفقة جديدة

قبل غلق القيد.. خالد الغندور يعلن عودة لاعب الأهلي من الإعارة

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية مع بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

أقوال صادمة لوالد الطالب ضحية اعتداء 3 متهمين أمام النيابة

"هات بعضك وتعالى".. رد فعل الرئيس الراحل مبارك على طلب أمريكا.. فيديو

ترشيحاتنا

قصور الثقافة تصدر 10 عناوين جديدة من سلسلة الهوية بمعرض الكتاب

80 سيجارة يوميًّا.. فنان شهير يكشف عن معاناته من مرض خطير| فيديو

شبانة: الشناوي قائد الوفاء والمقارنة مع إمام عاشور ليست عادلة

هل يجوز صلاة الوتر قبل الفجر بدقائق .. الأزهر يجيب

خبيرة: الإتيكيت ليس تعاليًا.. والطفل يتعلم من الآباء السلوكيات| فيديو

حتى كبار السن.. نظام زيلينسكي يصدر أحكاما بسجن المتهربين من الخدمة العسكرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حرق المصحف.. شاهد ما فعله المسلمون أمام سفارة السويد بإندونيسيا.. فيديو

نشرة المرأة والصحة| 5 أبراج تكره الحفلات.. ناقد موضة يعلق على فستان أديل.. علامات تكشف نقص فيتامين ب 12

12 متظاهرا يقتحمون مقر أعلى سلطة تشريعية وقضائية في بريطانيا.. فيديو

إنجلترا.. ملكة جمال تنجو من الموت | ماذا حدث لها ؟

فيديو

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

حقيقة طلاق شمس البارودي وحسن يوسف وسر البلاغ العاجل للنائب العام

أبراج تتوافق مع الدلو.. الميزان في المرتبة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ