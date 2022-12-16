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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسست شادى حسين.. الشحات يحرز هدف الأهلي الأول في شباك فيوتشر

النادى الأهلي
النادى الأهلي

أحرز حسين الشحات هدف النادي الأهلي  الأول في شباك فريق فيوتشر فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبو النادي الأهلي وقاد التونسي على معلول هجمة مباغتة لدفاعات فريق فيوتشر وأرسل الكرة لكن تصطدم بجسم مدافع المنافس.

وجرت محاولات من جانب الثنائى عمر السعيد وعبدالكريم الوادى من أجل شن هجمات على دفاعات النادي الأهلي فى الدقائق الأولى من عمر اللقاء.

وسدد حسين الشحات كرة قوية فى الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فريق فيوتشر.

ونجح التونسي على معلول فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التى أرسلها محمد رضا بوبو قبل أن يتسلمها باسم على لتخرج الى رمية تماس.

وسدد عمرو السولية نجم خط الوسط في النادي الأهلي كرة طولية محاولا استغلال خروج حارس مرمى فيوتشر من مرماه إلا أن الكرة تمر إلى خارج المرمى.

وقاد عمر كمال عبدالواحد إحدى الهجمات لنادي فيوتشر وأرسل كرة داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاعات النادي الأهلي إلى ضربة ركنية.

وأرسل محمد مجدى أفشة كرة إلى شادى حسين لكن الحكم المساعد احتسب الكرة تسلل وحرم النادي الأهلي من فرصة تهديد مرمى فريق فيوتشر.

ونجح على الفيل مدافع نادي فيوتشر فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التى تلقاها محمد شريف مهاجم النادي الأهلي في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

وتعرض محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي إلى العرقلة من جانب عمر كمال عبدالواحد نجم فريق فيوتشر وعلى إثرها أشهر أمين عمر حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب فيوتشر.

واستدعى حكم تقنية الفيديو أمين عمر حكم اللقاء لمتابعة اللعبة ومنح بطاقة حمراء للاعب عمر كمال عبدالواحد لتعمد الخشونة ضد مدافع الأهلي كما منح كارت أصفر لـ عبدالظاهر السقا ضمن الجهاز الفنى لفريق فيوتشر.

ونجح فريق فيوتشر رغم النقص العددى فى إغلاق المساحات أمام لاعبو النادي الأهلي وحاول محمد مجدى أفشة مراوغة مدافعي فيوتشر وسدد الكرة يمسكها جنش حارس المرمى ويحرم الأهلي من فرصة تسجيل هدف أول في الدقيقة 30.

ومرر عمرو السولية كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 32 تسلمها شادى حسين ومررها إلى حسين الشحات الذى سدد الكرة قوية على يسار جنش حارس فيوتشر محرزا الهدف الأول.

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تشكيل الأهلي أمام فيوتشر 

وضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع، وعمرو السولية وحمدي فتحى ومحمد مجدى أفشة فى الوسط، وشادي حسين وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم.

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